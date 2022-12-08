Работа над мирным договором между Арменией и Азербайджаном продолжается. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сказал секретарь Совета безопасности Армен Григорян, касаясь предложений азербайджанской стороны по проекту мирного договора, которые были направлены армянской стороне.

«Мы продолжаем работу над текстом, и отредактированный нами вариант вскоре будет передан Азербайджану», — сообщил Григорян.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что армянская сторона приложит все усилия, чтобы до конца года подписать мирное соглашение.

«Армения, в лице правительства, приложила все усилия, чтобы мы могли заключить мирное соглашение. Сейчас, в конце года, сложно сказать, что это получится, но мы продолжим работу, все зависит от результатов работы», — отметил Григорян.

Касаясь вопроса Нагорного Карабаха, он лишь сказал, что пока нет окончательного решения, будет ли вопрос Нагорного Карабаха решен мирным договором или будет создан отдельный международный механизм.

«В Вашингтоне была достигнута договоренность о создании международного механизма, чтобы Нагорный Карабах и Азербайджан обсудили права и безопасность армян Нагорного Карабаха. Также нет ясности, будет ли это сделано в рамках мирного договора или вне мирного договора. Ереван выступает за создание гарантий безопасности, за создание такого механизма, за обсуждение между Нагорным Карабахом и Азербайджаном вопросов прав и безопасности», — заключил Григорян.