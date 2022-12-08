Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз в своей деятельности на Южном Кавказе руководствуется исключительно собственными экономическими интересами.

Как сообщает «Арменпресс», это мнение высказала Захарова, комментируя новость о продлении мандата миссии наблюдателей ЕС в Армении.

«Мы знаем, что Брюссель всячески пытается вмешаться в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, чтобы застолбить свое присутствие на земле и в конечном итоге вытолкнуть Россию из региона, это их мечта. Мы выразили свое отношение к этому вопросу. Не будем сейчас делать какие-то прогнозы относительно развития событий. Существуют разные, даже диаметрально противоположные взгляды, в том числе и среди закавказских государств, относительно усиления внерегионального фактора на Южном Кавказе», — заявила представитель МИД России.

Захарова отметила, что эта тема регулярно обсуждается как с Ереваном, так и с Баку.

«Если будет принято решение о продлении мандата наблюдательной миссии ЕС на армянской стороне границы с Азербайджаном, то мы дополнительно прокомментируем этот сюжет. Но пока все указывает на то, что ЕС своей активностью на Южном Кавказе руководствуется исключительно своими конъюнктурными интересами», — добавила Захарова.