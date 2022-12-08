Позиция Армении по-прежнему заключается в том, что урегулирование отношений Армения-Турция и Армения-Азербайджан являются отдельными процессами.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Позиция Армении по-прежнему заключается в том, что процессы урегулирования отношений между Арменией и Турцией, Арменией и Азербайджаном отделены друг от друга, мы никогда не рассматривали их вместе и не будем рассматривать.

Урегулирование отношений с обеими странами — очень сложный процесс. Связывание их вместе затрудняет достижение прогресса. Чем больше они разделены, тем больше шансов продвинуться вперед», — сказал он.