Секретарь Совета безопасности Армен Григорян называет последние действия Азербайджана в Лачинском коридоре провокацией. Как сообщает «Арменпресс», Григорян отвечая на вопрос журналиста, установлено ли, кто заблокировал Лачинский коридор, сообщил:

«Конечно, это провокация, увидеть там экологов будет очень сложно, потому что всем понятно, что никакой экологической проблемы там нет. Это просто провокация. Все эти провокации нарушают положения трехстороннего заявления от 9 ноября. Поскольку Лачинский коридор полностью находится под контролем миротворческих сил Российской Федерации, естественно, что согласно заявлению от 9 ноября, ведутся работы по обеспечению безопасности Лачинского коридора», — сказал Григорян.

По словам секретаря Совета безопасности, Азербайджан делает все, чтобы изгнать армян из Арцаха, а Армения и Арцах делают все, чтобы создать гарантии безопасности Арцаха.

Напомним, что 3 декабря Азербайджан, приводя ложные экологические обоснования, перекрыл автодорогу Степанакерт-Горис. После более чем трехчасовых переговоров с российскими миротворческими войсками азербайджанцы открыли дорогу.