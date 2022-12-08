Москва не считает рассматривать Женевские обсуждения и формат Минской группы ОБСЕ в одной плоскости.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она затронула вопрос, почему Запад может вести совместный диалог с Россией по Грузии в рамках Женевских обсуждений, прошедших 5 октября, но отказывается сотрудничать с Москвой по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Являясь сопредседателями Минской группы, в феврале этого года Вашингтон и Париж отказались от сотрудничества с Москвой под надуманным предлогом, «похоронив» группу как международную площадку. Что я могу добавить к этому? Что касается Женевских международных обсуждений по безопасности и стабильности в Закавказье, то работа на этой площадке ведется под эгидой сопредседателей, представляющих ООН, ОБСЕ и ЕС, а Вашингтон является лишь одним из участников переговоров. В этом смысле мы считаем неправильным ставить эти два формата на одну плоскость», — сказала Захарова.

Она коснулась и перекрытия автодороги Степанакерт-Горис группой азербайджанцев 3 декабря.

«Урегулированием инцидента, произошедшего 3 декабря, занимались российские миротворческие силы, и совместно с армянской и азербайджанской сторонами удалось восстановить движение по Лачинскому коридору», — сказала она.

Касаясь заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе Декларации Алма-Аты, Захарова отметила, что к заявлению Лаврова добавить нечего. Представитель МИД России заключила, что Москва хочет видеть официальную, единую позицию Еревана по этому вопросу, только после этого можно будет провести обсуждение различных нюансов вопроса.