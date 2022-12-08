Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, последние развития вокруг нагорно-карабахской проблемы, а также обеспечения прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, мира и стабильности, делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также по процессу разблокирования транспортной инфраструктуры региона.

Стороны подчеркнули важность развернутой в Армении гражданской миссии ЕС и коснулись ее деятельности.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность дальнейших обсуждений в соответствии с форматом состоявшейся в Праге встречи.