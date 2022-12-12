Армянский волчок, ставший в этом году символом конкурса «Детское Евровидение», сделал неожиданный пируэт. Победителем конкурса, прошедшего в Ереване 11 декабря в СКК им.Демирчяна, стал представитель Франции Lissandro с песней «Oh Maman!».

Именно Франция в декабре прошлого года принимала у себя «Детское Евровидение», передав эстафету Армении, участница которой Малена одержала победу на конкурсе, исполнив песню «Qami, qami» («Ветер, ветер»).

Ну, а теперь «все вернулось на круги своя», и в 2023 году Франция вновь может принять у себя конкурс. Так что слоган «Детского Евровидения-2022» – «Вращай чудо» («Spin the Magic») – «сыграл в унисон» с его итогами, сотворив повторное чудо для французов.

Второе почетное место заняла 14-летняя участница от Армении Наре с песней «Dance», а «бронза» досталась представительнице Грузии Мариам Бигвава с песней «I Believe».

По итогам голосования представитель Франции Lissandro набрал 203 балла, представительница Армении- 180 баллов ( в том числе 70 баллов – по итогам онлайн-голосования), а предствительница Грузии- 161 балл.

Напомним, что в конкурсе «Детское Евровидение-2022» приняли участие представители 16 стран.

Логотипом и символом конкурса стал армянский волчок (hol)- традиционная для армянской культуры игрушка.