12 декабря в Матенадаране начал работу IV Глобальный форум «Против преступления геноцида», который посвящен проблеме предотвращения геноцида в эпоху новых технологий.

Как сообщает «Арменпресс», на форуме будут рассмотрены проблемы, возможности и перспективы использования новых технологий в деле предупреждения геноцида.

Форум организован при содействии Специального советника Генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида, в тесном сотрудничестве с Международной ассоциацией исследователей геноцида и Глобальных действий по предупреждению массовых преступлений (GAAMAC).

IV Глобальный форум также посвящен принятию Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и Международному дню памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения преступления геноцида, который отмечается ежегодно 9 декабря, как установлено Резолюцией № 69/323 от 11 сентября 2015 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Принятие Резолюции было инициировано Арменией на основе собственной Резолюции о предотвращении геноцида, которая единогласно была принята Советом по правам человека ООН в 2015 году.

На открытии пленарного заседания выступят премьер-министр РА Никол Пашинян, министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, заместитель Генерального секретаря ООН, специальный советник ООН по предупреждению геноцида Элис Вайириму Ндериту и другие высокопоставленные гости и официальные лица.

Заседание посвящено обсуждению международной деятельности, направленной на предупреждение геноцида, усилий по обеспечению подотчетности, последних достижений в этой сфере и действий на глобальном уровне. Цель — ответить на вопрос, как международные акторы, правительства и организации гражданского общества могут использовать информационно-коммуникационные технологии и полученные от них данные для эффективного предотвращения геноцида в условиях беспрецедентного расширения доступа к информационно-коммуникационным технологиям

После пленарного заседания состоятся тематические обсуждения. Тема первого: «Манипулятивное использование новых технологий и угроза геноцида».

Будут обсуждены риски безопасности, которые могут возникнуть в результате использования инновационных технологий и искусственного интеллекта для совершения геноцида и других насильственных преступлений. Риски безопасности могут включать неправомерное использование конфиденциальных данных, этические вопросы, киберпреступления и военные операции.

Второе тематическое обсуждение будет посвящено теме «Социальные платформы как инструмент распространения ксенофобии. Профилактические меры».

Будет обсуждаться роль социальных сетей в контексте рисков разжигания ксенофобии, военной пропаганды, вербовки террористов, подстрекательства к насилию и роль правительств, международных организаций, гражданского общества и отдельных лиц в борьбе с разжиганием ксенофобии и подстрекательства к геноциду, а также мирный и инклюзивный дискурс в Интернете.

На обсуждении будут присутствовать руководители технологических компаний, ученые, представители государств и правительств, а также эксперты международных организаций.

13 декабря будет обсуждена тема «Новые технологии и защита культурного наследия в контексте предупреждения геноцида и постгеноцидного восстановления».

Будут представлены примеры преднамеренного уничтожения объектов культурного наследия и религиозных объектов, направленных на уничтожение истории конкретной целевой группы, разрушение и стирание ее идентичности. Рассмотрят вопрос использования новых технологий в защите, сохранении и восстановлении культурного наследия религиозных и этнических групп и их роли в укреплении межкультурного и межрелигиозного диалога, продвижении мирных процессов и инициатив по примирению после геноцида.

В обсуждении примут участие эксперты в области прав человека, исследователи геноцида, представители культуры, руководители и представители ведущих университетов, международных организаций и правительств.

Форум завершится принятием Декларации о совместных действиях по использованию потенциала передовых технологий для раннего предупреждения и предотвращения геноцида и других жестоких преступлений, а также для борьбы с их манипулятивным использованием.