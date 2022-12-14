В Москве, в Концертном зале им. П.И. Чайковского 8 декабря объявили результаты XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов “Щелкунчик” за 2022 год. Финалисты выступили с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Михаила Шехтмана.

В первый тур конкурса, стартовавшего 1 декабря, прошли 48 участников в возрасте от 9 до 14 лет из Армении, Беларуси, Великобритании, Казахстана и России. Это событие транслировалось в прямом эфире канала «Россия-Культура» и на медиаплатформе ВГТРК «СМОТРИМ». По итогам конкурса в номинации «Струнные инструменты» второе место («Серебряный Щелкунчик») завоевала представительница Армении, виолончелистка Ляна Улиханян (11 лет). Второго «Серебряного Щелкунчика», уже в номинации «Духовые и струнные инструменты», удостоилась флейтистка Элен Вирабян (12 лет, Армения-Россия).

Также, в зрительском голосовании, которое проводилось в телеграм-канале ClassicalMusicNews (представляющем новости академической музыки), Ляна Улиханян и Элен Вирабян набрали больше всего голосов в своих номинациях.

«Щелкунчик» — ежегодный международный телевизионный музыкальный конкурс среди юных музыкантов, проводимый телеканалом «Культура». Конкурс был учрежден в 2000 году и с тех пор проводится ежегодно. К участию в конкурсе допускаются юные музыканты до 14 лет из любых стран. В состав жюри входят признанные мастера классической музыки и преподаватели высших музыкальных заведений.

Элен Вирабян родилась в 2010 году в Москве, обучается в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных (класс флейты Зары Парванян, класс дудука Армена Ованнисяна).

Элен — лауреат международных конкурсов: Международного конкурса-фестиваля молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах им. Ю.Н.Должикова (Москва, 2019; I премия), международного конкурса «Дети в мире старинной музыки» (Москва, 2019; II премия), Международного открытого фестиваля-конкурса молодых музыкантов «VIVAT MUSICA!» (Москва, 2019 и 2020; I премия), Открытого конкурса юных музыкантов «Настроения» им. М.Л.Таривердиева (Москва, 2019; Гран-при), Международного конкурса флейтистов им. Гнесиных (Москва, 2020; I премия и спецприз – выступление с сольным концертом на фестивале в Норвегии) и др.

Элен Вирабян уаствовала в таких престижных фестивалях, как «Москва встречает друзей», «Новые имена» (Ереван) и др.

Выступала с Жуковским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Министерства обороны РФ, Южно-Сахалинским камерным оркестром. Давала сольные концерты в Калининграде, Ереване и Москве.

Участвовала в мастер-классах Гарета Маклернона, Сабрины Фрай, Ольги Ивушейковой, Бенедека Чалога, Дживана Гаспаряна.

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Ляна Улиханян родилась в Ереване, учится в столичной музыкальной школе имени Чайковского (педагог — Армине Аветисян). Девочка играет на виолончели с 4 лет. В качестве солистки Ляна выступала с камерным оркестром Сергея Жилина в Москве, а также с Государственным филармоническим оркестром Армении, Днепропетровским национальным филармоническим оркестром, Хмельницким национальным филармоническим оркестром, Национальным камерным оркестром Армении. В 2019 году Ляна выступила на телевизионном шоу «Лучше Всех!» на российском Первом канале. Юная виолончелистка неоднократно становилась лауреатом различных международных конкурсов — в Италии, Англии, России, Швеции, Сербии и др. Среди ее наград — Первая премия на Международном конкурсе виолончелистов (Монфорт, Австрия,2022), Вторая премия на первом международном онлайн конкурсе «Worldvision Music Contest», Первая премия на Международном конкурсе виолончелистов «MaestrosVision Awards-2022» (Пекин) и др.