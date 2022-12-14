Первые армянские тяжелоатлеты, стартовавшие на чемпионате мира в Колумбии, не проявили призовых притязаний.

В мужской весовой категории до 89 кг выступили Андраник Карапетян и Вардан Манукян. Чемпион Европы 2016 года, бронзовый призер мирового первенства Карапетян результативно выполнил только два подхода из шести. В рывке 26-летний армавирский атлет довольствовался результатом 166 кг. В двух последующих попытках он так и не сумел поднять снаряд весом 172 и 174 кг соответственно. Карапетян завершил это упражнение с пятым результатом. От третьего места он отстал на 4 кг.

Манукян же, уступив более опытному соотечественнику 11 кг, завершил упражнение «рывок» на 16 месте среди 32 участников. Он только со второй попытки удержал над головой штангу весом 150 кг, а затем улучшил свой результат на 5 кг. В толчке результат Манукяна составил 190 кг. Со снарядом весом 200 и 202 кг он не справился и финишировал на 15 месте. На четыре ступеньки ниже обосновался Карапетян, сумевший поднять всего 186 кг. Подход к штанге весом 191 кг оказался неудачным.

В сумме двоеборья Карапетян (352 кг) занял 12, а Манукян (345 кг) — 16 место.

Чемпионом мира стал венесуэльский штангист Джованни Кейдомар Санчес Валленилья (385кг). Второе и третье места заняли колумбиец Сантьяго Брайан Карвахаль Родаллегас (381 кг) и китаец Лю Хуаньхуа (381 кг).

В женской весовой категории до 59 кг Изабелла Яйлян, только с третьей попытки подняв 90 кг, заняла в рывке 24 место среди 49 участниц. В упражнении «толчок» армянская штангистка с результатом 115 кг (в первой попытке подняла 110 кг) оказалась на 19 месте. В общем зачете Яйлян, записав на свой счет 205 кг, заняла 18 место. При этом она по личному весу уступила представителям Таиланда и Японии, также финишировавшим с результатом 205 кг.

Чемпионкой мира стала колумбийка Фернанда Йенни Кайседо Альварес (234 кг), а призовую тройку обобщили штангистка из Тайваня Син-Чунь Куо (232 кг) и канадка Джи Мод Чаррон(231 кг).

Нынешний чемпионат мира — первый рейтинговый турнир Олимпийских игр 2024 года. В соответствии с занятым местом штангисты получают определенное количество рейтинговых очков, на основании которых по завершении отборочных соревнований в конце весны 2024 года будут распределены олимпийские путевки.

На этом мировом первенстве Армению представят также Татев Акопян и Милена Хачатрян (обе — в весовой категории до 76 кг), Лиана Гурджян (81 кг) и Рипсиме Хуршудян (87 кг), Акоп Мкртчян и Давид Оганесян (оба — 96 кг), Самвел Гаспарян (102 кг), Вараздат Лалаян и Симон Мартиросян (свыше 109 кг).