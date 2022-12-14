Посол Китайской Народной Республики Фань Юн посетил Гегаркуникскую область. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и по связям с общественностью администрации Гегаркуникской области, Фань Юн был принят губернатором Гегаркуникской области Кареном Саркисяном.

Во встрече также приняли участие глава общины Гавара Гурген Мартиросян, представитель Министерства обороны Китая, военный атташе и другие официальные лица.

Губернатор Гегаркуникской области представил послу краткий исторический обзор Гегаркуникской области, многоотраслевых инвестиционных проектов, реализованных в области при содействии правительства РА, потенциал экономики области, ситуацию, создавшуюся в приграничных населенных пунктах региона в результате последней азербайджанской агрессии.

«В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Китайской Республикой, с чем я всех нас и поздравляю, хотя, армяно-китайские отношения имеют тысячелетнюю историю. За эти годы армяно-китайское сотрудничество неуклонно развивалось, и мне бы очень хотелось наладить децентрализованное сотрудничество между Гегаркуникской областью и какой-либо провинцией районом или городом Китайской Республики. Админисрация Гегаркуникской области готова создать надежную платформу для этого сотрудничества и поддерживать реализуемые программы в пределах своих возможностей и полномочий», — сказал Карен Саркисян.

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Армении выразил готовность поддержать создание децентрализованного сотрудничества.

«Китай наладил сотрудничество с Арменией в различных сферах экономики, и, принимая во внимание возможности и потенциал Гегаркуникской области, есть желание расширить наметившееся сотрудничество, особенно в сфере сельского хозяйства и туризма», — сказал Фань Юн.

Затем губернатор Гегаркуникской области проводил посла Китайской Народной Республики и возглавляемую им делегацию в Гаварский сельскохозяйственный колледж, где гости ознакомились с деятельностью лабораторий по переработке молока и молочных продуктов. Далее они побывали в гаварской средней школе №2, где гостям была представлена историческая справка, посвященная истории и культуре Китайской Республики, подготовленная школьниками. Посол Фань Юн заверил, что при его содействии здесь будут организованы курсы китайского языка, школа будет снабжатья китайской литературой, а лучшие ученики будут поощряться.

Визит завершился на сыроварне семьи Микаелянов в Арцвакарском районе Гавара, где гости ознакомились с методами изготовления сыров.

По приглашению Фань Юна губернатор Карен Саркисян в ближайшее время посетит посольство Китайской Народной Республики в Армении. Будут обсуждены предстоящие программы по децентрализованному сотрудничеству.

Хосров Хлгатян