Фильм, выполненный в лучших традициях армянской классической мультипликации, не оставит равнодушным не только маленьких зрителей, но и взрослых.

С 15 декабря в российских кинотеатрах пройдут показы анимационного фильма «Храбрая принцесса» по мотивам сказки Газароса Агаяна о принцессе Анаит. Мультфильм покажут в Москве, Ярославле, Ростове-на-Дону,Тюмени, Челябинске, Уфе, Красноярске, Казани.

Полнометражный мультфильм снят “Аннимационной студией Саакянц”. Авторы сценария — Наира Саакянц, Люля Саакянц, Давид Саакянц, режиссеры мультфильма — Давид Саакянц, Люля Саакянц, художник-постановщик — Эрнест Мурадян, продюсеры — Айк Саакянц, Давид Саакянц, Карен Казарян, креативный продюсер Ваан Оганесян, генеральный продюсер — Рубен Джагинян.

Фильм, выполненный в лучших традициях армянской классической мультипликации, с отличными (местами смешными) диалогами, прекрасной музыкой композитора Армена Мартиросяна и песнями в исполнении известных армянских исполнителей, не оставит равнодушным не только маленьких зрителей, но и взрослых.

«Храбрая принцесса» (в армянском прокате — «Анаит») — это не только сказочная, но и поучительная история о любви к труду, своей земле и народу. Когда-то, давным-давно у чудесного колодца встретились молодой Царь древней Армении Вачаган и дочь простого пастуха, мастерица Анаит.

Вачаган влюбляется в Анаит, но чтобы завоевать ее сердце ему придется выполнить условие девушки — овладеть ремеслом. А как иначе? Ведь мудрый правитель должен не только править, но и владеть ремеслом, которое поможет в трудную минуту.

И Анаит не ошиблась: для Вачагана настали непростые времена. Его дядя Азар под руководством темных сил и злодея Энвера решил захватить трон и поработить армянский народ.

Но как и у каждой доброй сказки, так и у сказки про Анаит и Вачагана будет счастливый конец. Одолеть врагов героям помогут чародей Петрос, волшебный конь Андок и пес Занги.