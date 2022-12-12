Единственный путь, связывающий Арцах с Арменией и миром, продолжает оставаться закрытым уже на протяжении 9 часов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха, часть сотен граждан, направлявшихся из Армении в Арцах, временно остановились в Горисе.

С самого утра граждане Арцаха, которые хотели выехать из Арцаха в Армении, оказались в состоянии неопределенности и ожидания.

Прервано сообщение между селами Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Ехцаох Шушинского района со столицей Степанакертом.

О развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, что утром в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, якобы по экологическим причинам.