Единственная дорога, соединяющая Арцах с Арменией, остается закрытой. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики Арцах.

«Единственная дорога, соединяющая Арцах с миром, перекрыта уже в течение 13 часов. Сегодня с 10:30 утра группа азербайджанцев, якобы по экологическим причинам, перекрыла участок Шуши-Карин автомагистрали Степанакерт-Горис.

Сотни граждан, в том числе и несовершеннолетние дети, не могут возвратиться в свои дома, некоторые из них на время остались в Сюникской области. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом.

МВД Арцаха будет предоставлять дополнительную информацию по мере развития ситуации», — говорится в сообщении МВД.