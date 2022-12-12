Группа азербайджанцев в штатском в 10:30 12 декабря перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же якобы по экологическим причинам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, надлежащим образом проинформировано об инциденте.

Считая неприемлемым агрессивно-деструктивное поведение азербайджанской стороны, уполномоченные государственные органы Арцаха принимают все возможные меры для урегулирования ситуации, поддерживая связь с командованием российских миротворческих сил.

«Призываем граждан сохранять спокойствие и следить за официальными новостями, воздерживаясь от распространения непроверенной информации. О развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация», — говорится в сообщении.

В разговоре с корреспондентом «Арменпресс» пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах Унан Тадевосян сообщил, что в настоящее время дорога перекрыта с обеих сторон. «Группа азербайджанцев перекрыла Шушинский участок межгосударственной трассы, якобы по экологическим причинам», — сказал Тадевосян.

3 декабря азербайджанцы также, по той же причине, перекрыли автомагистраль, соединяющую Арцах с Арменией.