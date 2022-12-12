Республика Армения всегда обращается к первому геноциду 20-го века, Геноциду армян в Османской империи, но и сегодня в нашем регионе есть угроза и опасность геноцида. Она требует безотлагательного предупреждения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на IV Глобальном форуме «Против преступления геноцида».

«В Армении уже в четвертый раз проходит Глобальный форум «Против преступления геноцида». Прежде всего, приветствую участников, наших коллег, официальных лиц, ученых, дипломатов, политиков и специалистов, представляющих сферу информационных технологий, уполномоченных предотвращать геноциды и другие массовые преступления, восстанавливать справедливость и истину, обеспечивать защиту прав человека. 8 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Спустя годы после принятия Конвенции, в 2015 году, благодаря инициативе Армении и широкой поддержке международного сообщества, удалось установить Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения преступления геноцида. В этом контексте хотелось бы подчеркнуть, что во время предыдущих глобальных форумов, к сожалению, все больше людей стали рассматривать явление геноцида не только как историческое явление, не только как историческое наследие, но и как опасность и угрозу, которая существует и сегодня в разных регионах мира. И действительно предотвращение геноцида становится реальной проблемой», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в последнее время опасностей становится все больше, в частности, угрозе возможного геноцида подвержены армяне Нагорного Карабаха.

«Я думаю, что все мы и международное сообщество должны серьезно отнестись к этим тревожным сигналам. Казалось, что трехстороннее заявление, подписанное 9 ноября 2020 года, создало механизмы для защиты армян Нагорного Карабаха от потенциального геноцида. Но, к сожалению, шаг за шагом мы видим действительность, которая озвучиваемые опасения делает все более предметными», — заключил Пашинян.