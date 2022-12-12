Председатель постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян направила срочные сообщения в компетентные круги международного сообщества, требуя адресной оценки ситуации с Вигеном Эулджекяном, захваченным азербайджанскими военными и удерживаемым в Баку с 10 ноября 2020 г.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Тагуи Товмасян.

«Каким пыткам в Баку должен был подвергнут армянский пленный, чтобы он обратился к родителям с просьбой спасти его от смерти… Бесчеловечность официального Баку не имеет нравственных границ.

Жена Вигена Эулджекяна, находящегося в плену у азербайджанских военных с 10 ноября 2020 года, Линда Эулджекян заявила, что пленный Виген Эулджекян подвергается избиениям, пыткам, бесчеловечному и жестокому обращению и нуждается в срочной помощи. Неделю назад мать Вигена говорила с ним. Она сообщила, что жизнь ее сына находится в опасности, поскольку он болен и отказывается от еды. Виген весил 95 кг, во время незаконного заключения он стал весить 45 кг. Во время телефонного разговора сын попросил мать спасти его от смерти.

Азербайджанские преступления полностью нарушают все запреты, установленные Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года «Об обращении с военнопленными». В частности, в Конвенции записано, что с военнопленными всегда следует обращаться гуманно.

Любое действие или бездействие страны, задерживающей военнопленного, которое влечет за собой его смерть, или создает серьезную опасность для его здоровья, запрещено и будет рассматриваться как серьезное нарушение настоящей Конвенции. Задерживающая страна обязана обеспечить бесплатное содержание военнопленных, а также медицинскую помощь, которая требуется по состоянию его здоровья. Основной дневной рацион по своему качеству, количеству и разнообразию должен быть достаточным для поддержания хорошего самочувствия военнопленных, не позволяющим потерю веса и недоедания.

Страна, удерживающая пленного, несет ответственность за обращение с ним, поэтому я направила срочные письма международным организациям с требованием четких шагов и целенаправленной оценки того, что произошло с армянским пленным Вигеном Эулджекяном.

Я попросила их как можно скорее приложить все усилия для возвращения всех армянских военнопленных, чтобы освободить их от жестокого, бесчеловечного обращения и пыток.

Я попросила помочь в организации моего телефонного разговора с Вигеном Эулджекяном.

Вновь обращаюсь к международным структурам, что возвращение армянских военнопленных и гражданских лиц является обязательством Азербайджана, определенным Женевской конвенцией, для реализации которого сформировалась срочная необходимость прямого вмешательства международного сообщества в защиту права армянских военнопленных и гражданских лиц на жизнь. Действуйте, пока не поздно».