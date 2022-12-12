Без всеобщих норм мирного сосуществования и международного права, красных линий, не подчиняющихся двойным стандартам, мир не сможет обрести мир и развитие. Об этом в своем выступлении на на IV Глобальном форуме «Против преступления геноцида», проходящем в Ереване, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Глава МИД напомнил, что очередной глобальный форум, организованный Арменией, должен был состояться в декабре 2020 года, но, к сожалению, провести его не удалось не только из-за пандемии, но в первую очередь из-за развязанной Азербайджаном войны против народа Нагорного Карабаха.

«Последствия той агрессивной войны не преодолены до сих пор. Более того, в мае-ноябре прошлого года и 13-14 сентября этого года суверенная территория Армении также подверглась нападению со стороны Азербайджана, в результате чего имели место грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права, в том числе права на жизнь, запрет пыток, собственности, обращения с пленными. Армянский народ столкнулся с новыми угрозами безопасности, которые до сих пор не устранены», — сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что такая ситуация является результатом длительного процесса, и годами насаждавшейся крайней арменофобии. Последовательное развитие военных возможностей в конечном итоге переросло в применение силы. Силовой подход к решению внешнеполитических проблем, проявляющийся в развязывании новых войн и конфликтов в разных уголках мира, свидетельствует о кризисе системы глобальной безопасности.

«Очевидно, что сила всегда была важным фактором в международных отношениях, но ни одна международная система не может быть основана исключительно на принципе «сила порождает право», ибо, как известно, всегда появляется более сильный. И даже продолжающаяся война не может зафиксировать окончательный точный баланс сил. Без всеобщих норм мирного сосуществования, международного права и красных линий, не подчиняющихся двойным стандартам, мир не сможет восстановить мир и развитие. Также очевидно, что после нынешнего кризиса многосторонности нам необходимо пересмотреть международные отношения и найти новый консенсус для сосуществования народов», — подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что сегодня трудно предсказать, какими будут все элементы этого международного консенсуса. Однако очевидно, что недопустимость геноцида и этнических чисток, религиозной и национальной дискриминации и ксенофобии и их предотвращение, защита прав человека, в том числе групповых и коллективных, должны стать одним из столпов этого консенсуса.

«Как каждый человек, так и каждый народ имеет право на жизнь, на жизнь в безопасности в буквальном смысле этого слова, право распоряжаться своей судьбой. И никто, никакая сила не может отнять у них эти коллективные и естественные права. С этой точки зрения, сегодня и здесь, работа этого форума, присутствие всех Вас, генерация новых идей в предупреждении геноцида очень важны», — сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что за последние 2 десятилетия международное сообщество в лице Организации Объединенных Наций проделало большую работу по созданию новых возможностей и механизмов предупреждения геноцида. Одним из важных шагов по обеспечению предотвращения геноцида стало учреждение в 2004 году Офиса Специального советника Генерального секретаря ООН по этому вопросу, который за годы работы уже накопил большой опыт, и многие разработанные им документы являются для государств-членов ООН руководящими принципами предупреждения геноцида.

Говоря о структурах, занимающихся предупреждением геноцида, Мирзоян подчеркнул, что большую роль в этом вопросе играет Совет ООН по правам человека. Он коснулся деятельности и других органов ООН, включая специальные процедуры, независимые следственные механизмы и договорные органы.

Министр иностранных дел подчеркнул роль инициированной Арменией Резолюции о предупреждении геноцида. «Резолюция вносит существенный вклад в обеспечение применимости положений Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него и формирование соответствующей нормативной базы. Это особый план действий, в котором намечены дальнейшие шаги, цели и задачи, и в то же время обращено внимание на риски и вызовы», — сказал глава МИД.

Он отметил, что XXI век и развитие новых технологий не могли не сказаться на повестке предупреждения геноцида. Сегодня мы столкнулись с новыми вызовами, появились новые инструменты для продвижения повестки предупреждения геноцида. В рамках форума он предложил всем обсудить эффективные механизмы противодействия использованию новых инструментов во зло и использованию их во благо.

«Пусть на нашей планете больше не будет народов, которые столкнутся с бедствием геноцида», — заключил Арарат Мирзоян.