Во время азербайджанской агрессии против Армении в сентябре 2022 года азербайджанские военные расстреляли 8 (по некоторым данным 9) безоружных армянских военнослужащих.

Как сообщает «Арменпресс», инцидент изучили журналисты BBC, группа расследований Bellingcat и международная правозащитная группа «Human Rights Watch» (HRW). BBC также рассмотрела, как этот инцидент может повлиять на мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном.

«На вершине холма, освещенного лучами восхода солнца, вооруженные люди, только что захватившие боевые позиции противника, под дулом автоматов собрали группу военнопленных и заставили их сесть колени с поднятыми руками. Послышались выстрелы и крики на азербайджанском языке: «Вурма, Вурма» (Не стреляйте). Военнопленные упали, стрельба продолжалась еще некоторое время», — сообщает об инциденте ВВС, добавляя, что 40-секундная видеозапись, снятая на мобильный телефон, быстро распространилось в социальных сетях и Telegram-каналах.

В статье говорится, что Армения обвинила Азербайджан в бесчеловечном обращении с военнопленными и внесудебных казнях. Омбудсмен Армении Кристине Григорян сообщила ВВС, что направила материалы по этому делу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В начале октября Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что ведется предварительное расследование, и, «если будет доказана вина подозреваемых лиц, военнослужащих», то «может быть решен вопрос об их уголовной ответственности».

Кто стрелял, и кто были жертвы?

ВВС представила свой анализ видеозаписи, отметив, что на опубликованных кадрах не менее 15 солдат окружили группу из восьми (по другим данным, девяти) безоружных людей, на которых были каски и обмундирование армянской армии.

ВВС сравнила этот камуфляж с новой формой Вооруженных сил Армении и известными фотографиями касок, используемых армянской армией. А форма атакующих солдат совпадает с формой, используемой в азербайджанской армии. Однако по надписям на обмундировании определить, из какой части атакующие солдаты, не представляется возможным.

К такому же выводу пришли исследователи Bellingcat, когда сравнили цвета униформы с образцами, размещенными на сайте camopedia.org, где представлена военная форма разных стран.

В проазербайджанском Telegram-канале, опубликовавшем видео, говорится, что это военнослужащие из спецназа Вооруженных сил Азербайджана (XTQ — xüsusi təyinat qüvvələri). Следователи BBC, HRW и Bellingcat также подтвердили, что азербайджанский язык является родным языком человека, кричащего «Вурма» («Не стреляй»).

Что произошло дальше с пленниками, неизвестно, но профессор Калифорнийского университета Беркли Рохини Хаар, которого цитирует HRW, считает, что шанс выжить при стрельбе из автоматического оружия с такого расстояния очень мал.

Когда и где была сделана запись

Чтобы определить время инцидента, следователи Bellingcat использовали методы хронологии, в том числе спутниковые снимки и положение солнца относительно места съемки.

«Имеющихся данных недостаточно для точного определения даты расстрела. По версии следствия, инцидент мог произойти в период с 6:00 середины августа до 6:30 утра 13 сентября. Но, учитывая, что сентябрьские бои на армяно-азербайджанской границе происходили в ночь с 12 на 13 сентября, наиболее вероятным временем может быть раннее утро 13 сентября», — говорится в статье.

Реакция и взаимные обвинения

Армения обвинила Азербайджан в военных преступлениях и обратилась в Европейский суд по правам человека и в Международный суд ООН, которые рассматривают претензии государств друг к другу.

Власти Азербайджана заявили, что провели «многочисленные следственные действия» в связи с появлением видеозаписи и возбудили 10 уголовных дел. Первый заместитель генпрокурора Азербайджана Эльчин Мамедов отказался комментировать ситуацию азербайджанской службе BBC, сославшись на конфиденциальность расследования, но отметил, что «в видеозаписи есть элементы подделки».

У многих наблюдателей, исходя из прошлого опыта Азербайджана, мало надежды на то, что будут предприняты какие-либо действия.

«Когда в 2020 году вскоре после окончания боевых действий между сторонами появились видеозаписи пыток армянских солдат, азербайджанская прокуратура также пообещала принять меры, и несколько подозреваемых были арестованы, но следствие затянулось, и никто не был осужден. Как минимум один из арестованных в 2020 году солдат был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» в 2022 году», — напоминают в статье, опубликованной на eurasia.org Джошуа Кучера, Ани Меджлумян и Улкер Натигизи.

В статье также упоминается, что 8 ноября во время выступления в Шуши по случаю 2-й годовщины их победы во второй карабахской войне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сентябрьские события «должны стать уроком для Армении», и ничего не сказал о доверии между Баку и Ереваном, о возможных шагах восстановления.

«Выступление президента Алиева, в котором он называет Армению «врагом» и говорит об «уроке, полученном» в сентябре, вызывает удручающее чувство», — написал в Twitter старший научный сотрудник Фонда Карнеги Томас де Ваал, автор книги о Карабахе.

В статье упоминается, что регулярно поступают сообщения о столкновениях и гибели военнослужащих, как на границе Азербайджана и Армении, так и в Нагорном Карабахе, в зоне контроля российских миротворцев.

Русская служба BBC процитировала политолога Тиграна Григоряна, заявившего, что Баку активно проводит политику военной дипломатии, пытаясь заставить Армению подписать мирный договор на выгодных для Азербайджана условиях, если Ереван хочет избежать дальнейшей военной эскалации.

В статье также приводятся слова журналиста и писателя Марка Григоряна, который констатирует, что «видеозаписи, изображающие зверства в отношении людей, лишенных возможности защитить себя, укрепляют в Армении крайне негативные стереотипы о соседях (азербайджанцах)».

«В публичном пространстве Азербайджана о своих соседях говорят положительно очень редко. В социальных сетях хэштегом «Узнай предателя» проводится кампания против тех, кто не согласен с военным давлением на Армению. Корреспонденты азербайджанской службы BBC стали свидетелями того, как в начальной школе 5-6-летних детей наряду с другим лозунгом: «Карабах — это Азербайджан» учили хором выкрикивать «Ненависть, ненависть к врагу», — говорится в статье.

По словам дипломатов, несмотря на пессимизм, Баку и Ереван хоть и медленно, но движутся к соглашению, которое может стать первым значительным шагом к миру после подписанного в 2020 году документа.

«Однако сентябрьское кровопролитие в обеих столицах воспринимается по-разному. Для одних — это «навязывание мира», для других — «аргумент успеха, того, что силовое давление действует», говорится в статье.