В настоящее время сотрудники Офиса Защитника прав человека Арцаха находятся на перекрытом участке Лачинского коридора, на месте проводят наблюдение и собирают факты.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян, принимающий участие в IV Глобальном форуме «Против преступления геноцида», проходящем в Ереване.

«На сегодняшний день 120 000 человек в Арцахе лишены гуманитарного доступа. Этим Азербайджан еще раз демонстрирует свою геноцидальную и преступную политику», — отметил Степанян.

По данным ЗПЧ Арцаха, совершенно очевидно, что все это ложь, а экологические проблемы используются азербайджанцами как предлог для террора людей, проживающих в Арцахе.

Степанян призвал участников форума и международное сообщество в целом не только говорить, но и действовать, ведь 120 000 человек, проживающих в Арцахе, находятся под прямой опасностью и угрозой геноцида и этнических чисток.

Он подчеркнул, что почти никто из представителей международного сообщества не посещал Арцах и попросил реализовать механизмы предотвращения угрозы геноцида.

«В настоящее время так называемые азербайджанские экологи, собравшиеся на участке Лачинского коридора, установили 2-3 палатки, и их число достигло 30. У них в руках — знамена. Я четко вижу, что эти действия направлены против российских войск, это подтверждают и провокации азербайджанских журналистов, произошедшие недавно. Задача в дискредитации российских миротворцев и подготовке почвы, чтобы срок пребывания российских миротворцев не был продлен после 2025 года (согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября, ред.)», — сказал Степанян.

Он заверил, что сейчас урегулированием проблемы занимаются российские миротворцы, так как они несут ответственность за безопасность этой дороги и Лачинского коридора.

Группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис в 10:30 12 декабря, опять же, якобы, по экологическим причинам. Командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, надлежащим образом проинформировано об инциденте.