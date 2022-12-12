Президент Республики Арцах Араик Арутюнян коснулся очередного перекрытия азербайджанцами Лачинского коридора. Как сообщает «Арменпресс», об этом президент Арцаха написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники!

Азербайджанская сторона по ложным и надуманным причинам уже во второй раз перекрыла единственную магистраль, соединяющую Арцах с Арменией и с миром.

Агрессивное поведение Азербайджана, посредством которого он терроризирует наше население и ставит под удар наши жизненно важные права и интересы дла нас совершенно неприемлемо. Это беспрецедентный вызов для нашего государства и народа, и я призываю все общество объединиться и проявить спокойствие, потому что одной из целей властей Азербайджана является внутренний раскол и паника в Арцахе.

Власти и народ Арцаха имеют определенные ценности, принципы и красные линии, для защиты которых мы прилагаем и приложим все возможные усилия, порой и невидимые.

Мы уверены, что российские миротворческие силы, как гарант безопасности нашего народа и дороги, применит все инструменты для предотвращения подобных провокаций, направленных против жизненных прав и интересов нашего народа и нарушений договоренностей.

Другим акторам международного сообщества также предстоит важная работа, поскольку действия азербайджанской стороны грубо нарушают общеизвестные нормы международного права. Азербайджан стремится к этнической чистке и к изгнанию народа Арцаха.

Арцах был и будет армянским посредством наших совместных и решительных усилий против всех вызовов».

Группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис в 10:30 12 декабря, опять же, якобы, по экологическим причинам. Командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, надлежащим образом проинформировано об инциденте.