Межгосударственная автодорога, соединяющая Арцах с Арменией, остается закрытой в оба направления. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Полиция МВД Арцаха.

«Азербайджанская сторона, грубо нарушив нормы, предусмотренные международными гуманитарными конвенциями, в очередной раз нарушила основные права и свободы армян Арцаха.

На данный момент на автодороге Лисагор-Шуши и Степанакерт-Шуши, которая перекрыта с 10:30 утра, якобы, по экологическим причинам, остались сотни граждан», — говорится в сообщении.