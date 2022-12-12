Соучредитель Института Лемкина по предотвращению геноцида, специалист по изучению Холокоста и геноцида Элиза фон Джорден-Форги подчеркнула роль международного сообщества в принуждении Азербайджана к отказу от геноцидальных намерений, направленных против армян Нагорного Карабаха и Армении.

Такую точку зрения она высказала, отвечая на вопрос «Арменпресс» на Глобальном форуме «Против преступления геноцида».

Касаясь наблюдения, что президент Азербайджана планирует геноцид против армян Нагорного Карабаха, и вопроса, что может сделать международное сообщество для предотвращения нового геноцида, она сказала, что международное сообщество может сделать гораздо больше для предотвращения нового геноцида, чем это уже сделано. Элиза фон Джорден-Форги подчеркнула, что геноцид можно предотвратить.

«Я верю, что предпринимаемые сейчас шаги предотвратят новый геноцид против армян. По крайней мере, этих угроз достаточно, чтобы понять, что нужно принимать меры. Иначе все наши лозунги «никогда больше» пройдут прахом. Международное сообщество должно оказать давление на Турцию и Азербайджан, чтобы Азербайджан и Турция поняли, что их действуют не останутся безнаказанными», — сказала она.

Элиза фон Джорден-Форги подчеркнула, что международное сообщество должно дать понять, что геноцидальные нападения на армян в Арцахе и в Армении или где-либо еще получат ответы, будут иметь тяжелые последствия. И все это надо делать путем дипломатии, что требует скоординированных усилий.

«Кроме того, все те жестокие военные преступления, совершенные в 2020 году (во время 44-дневной войны) и в сентябре 2022 года, должны быть расследованы в международных судах как тяжкие преступления. Поэтому мы должны добиваться ответственности за эти преступления.

Я думаю, что международное сообщество может ввести санкции против Азербайджана, я думаю, что некоторые важные страны, которые сотрудничают с Азербайджаном, могут пригрозить отменить свою экономическую и военную помощь Азербайджану.

Я надеюсь, что крупные державы мира отнесутся к этому очень серьезно и сделают все, используют все дипломатические инструменты, чтобы Турция и Азербайджан поняли, что они должны отказаться от языка геноцида, которым они терроризируют армян, угрожают новым геноцидом», — заключила она.