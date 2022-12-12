В течение телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин обсудил некоторые практические вопросы реализации положений трехсторонних заявлений, подписанных Ереваном, Москвой и Баку.

«Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, в том числе экономические и логистические коммуникации на Южном Кавказе и программы их восстановления», — говорится в распространенном Кремлем сообщении.

Стороны договорились о дальнейших контактах.

Президенты России и Азербайджана провели телефонные разговоры и 26 и 22 ноября. Обсуждались вопросы реализации трехсторонних договоренностей, обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.