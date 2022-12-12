Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» объявляет о запуске нового туроператора «TRAVEL ONE».

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», председатель правления авиакомпании Арам Ананян отметил, что отныне они посредством туроператора «TRAVEL ONE» будут предоставлять туристические услуги нового качества.

««TRAVEL ONE» станет туристической компанией, предоставляющей лучшие услуги. Любая авиакомпания на каком-то этапе своего развития должна предлагать и туристические услуги, и в этом контексте запуск туроператора «TRAVEL ONE» не случаен. Как авиакомпания, мы уже покрываем более десятка направлений и стран. Мы выполняем рейсы в Россию, Францию, Молдову, Турцию, Грузию, наши рейсы в Бейрут начнутся уже в ближайшие дни, мы расширяем европейскую карту полетов, включив в нее Милан. «TRAVEL ONE» также предложит новогодние туры в Египет», — сообщил Арам Ананян.

Соучредитель и генеральный директор компании» Ваан Акопян сообщил, что маршрут в Шарм-эль-Шейх будет открыт с 20 декабря. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю.

«Мы уже запустили направление на Тель-Авив. Состоится паломничество в Иерусалим. Кроме того, будут еженедельные туры в Дубай как по индивидуальной, так и по групповой программе. Другое египетское направление, Хургада, откроется уже в марте. Мы планируем направления в Грецию, Испанию, Албанию, Болгарию и ряд других», — отметил Ваан Акопян.

Компания ориентируется на использование высокотехнологичных инструментов, в ближайшее время планирует создание возможности, когда одним онлайн-действием можно будет сформировать туристический продукт, с помощью которого желающие смогут организовывать свой отдых.

Арам Ананян сообщил, что предлагаемый гражданам туристический продукт должен содержать инновации. Задача — предложить интересный, доступный и качественный туристический сервис.

«FLYONE ARMENIA» расширяет и парк самолетов. Несколько дней назад был введен в эксплуатацию еще один самолет, который будет обслуживать европейские и ближневосточные направления. Это самолет класса Airbus A320 на 180 мест. Арам Ананян отметил, что они уже обслужили более 400 000 пассажиров. Он подчеркнул, что год нужно завершить с более высоким показателем. Авиакомпания поставила планку в течение года обслуживать 1 миллион пассажиров.