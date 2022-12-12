Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши перекрыта уже в течение 6 часов. Нарушая международные гуманитарные права, Азербайджан пытается привести Арцах к гуманитарной катастрофе.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Полиция Арцаха.

«Сотни граждан, в том числе и несовершеннолетние дети, остались на дороге. Некоторые возвратились в Горис, граждане, часами ожидавшие на дороге Степанакерт-Шуши, в сопровождении сотрудников ГИБДД были доставлены в Степанакерт. Доставка в Арцах предметов медицинского назначения, лекарств и пациентов с серьезными проблемами со здоровьем стала невозможна. Переговоры все еще продолжаются. О развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация», — говорится в сообщении Полиции.