Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян осудил очередные провокационные действия Азербайджана, отметив, что право народа Арцаха жить полноценной жизнью в Республике Арцах находится под угрозой.

Как передает «Арменпресс», спикер Национального собрания Арцаха написал:

«Азербайджанская сторона уже во второй раз с 10:30 12 декабря перекрыла единственную межгосударственную автодорогу, соединяющую Арцах с Арменией.

Право на полноценную жизнь и проживание народа Арцаха в Республике Арцах находится под беспрецедентной угрозой.

Закрывая коридор, военно-политическое руководство Азербайджана преследует несколько целей:

Изменить статус-кво, сложившийся после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.;

Дискредитировать роль российских миротворческих сил;

Проверить нашу бдительность и, в случае ее отсутствия, изгнать армян из Арцаха.

Мы призываем заинтересованные организации международного сообщества решительно осудить провокационные действия Азербайджана и применить против Азербайджана адекватные механизмы сдерживания.

Мы обращаемся к властям и к народу Республики Армения, к армянам диаспоры, к нашим соотечественникам, проживающим в Арцахе, ради защиты Республики Арцах и приграничных районов Армении покончить с внутренними разногласиями, пока не поздно».