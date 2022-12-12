Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян коснулся очередного провокационного шага азербайджанцев по перекрытию Лачинского коридора.

Как передает «Арменпресс», Марукян обратился к этой теме в своем микроблоге в Twitter.

«Азербайджанские «активисты-экологи» перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией. Это обычная провокация и грубое нарушение трехстороннего заявления 2020 года. Надеюсь, что это не приведет к гуманитарному кризису и здравый смысл восторжествует. Лачинский коридор должен действовать, как и действовал всегда», — написал Марукян.

Группа азербайджанцев в штатском в 10:30 12 декабря перекрыла автодорогу Степанакерт-Горис, опять же, якобы, по экологическим причинам. Полиция Арцаха сообщила, что по состоянию на 14:00 на дороге Лисагор-Шуши и Степанакерт-Шуши остались сотни граждан.