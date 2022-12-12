Фракции Национального собрания Республики Арцах распространили заявление, резко осудив провокационные действия военно-политического руководства Азербайджана, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе.

Как передает «Арменпресс», в заявлении фракций НС Арцаха, в частности, отмечается:

«Азербайджанцы, применявшие фосфорные бомбы против мирного населения Арцаха, во второй раз за последние дни под предлогом защиты окружающей среды перекрыли дорогу жизни Степанакерт-Горис, автомагистраль, которая согласно трехстороннему соглашению 9(10) ноября получила статус коридора.

Решительно осуждаем организованные военно-политическим руководством Азербайджана провокационные действия, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе.

Мы обращаемся к гражданам Республики Арцах с призывом проявить сдержанность, быть бдительными, чтобы совместными усилиями предотвратить любые провокационные действия азербайджанцев. Наш народ, преодолевший множество трудностей в борьбе за выживание, на этот раз сможет противостоять настоящим и будущим вызовами.

Мы призываем международное сообщество предпринять конкретные шаги по обузданию агрессивных амбиций Азербайджана.

Мы призываем российских миротворцев самыми жесткими мерами в рамках трехстороннего соглашения не допускать подобных антигуманных действий со стороны азербайджанцев».

Заявление подписали:

Руководитель фракции «Демократическая партия Арцаха» Д. Мелкумян

Руководитель фракции «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн» А. Мосиян

Руководитель фракции «Справедливость» Д. Галстян

Руководитель фракции «Единое Отечество» М. Петросян

Руководитель фракции «Азат Айреник-ОГА» А. Арутюнян.

Группа азербайджанцев в штатском в 10:30 12 декабря перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же, якобы, по экологическим причинам. Полиция Арцаха сообщила, что по состоянию на 14:00 сотни граждан остались на участке Лисагор-Шуши и Степанакерт-Шуши.