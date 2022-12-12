Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы урегулирования ситуации в Лачинском коридоре. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом, а также осуществления российской миротворческой миссией последовательных шагов в этом направлении.

Был затронут процесс разблокирования региональных инфраструктур, а также вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.