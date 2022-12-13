12 декабря президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал расширенное рабочее совещание. «Арменпресс» сообщили об этом в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

На повестке дня были вопросы, касающиеся ситуации, создавшейся в результате неоднократных провокаций Азербайджана по отношению к Республике Арцах, уже предпринятых и дальнейших шагах по ее урегулированию.

Президент Арутюнян подчеркнул необходимость реализации всех внутренних и внешних возможностей, чтобы противостоять фактической блокаде Республики Арцах и добиться ее устранения.

Все участники единогласно подчеркнули решимость властей Арцаха защищать жизненно важные интересы и права арцахцев. Принято решение о созыве утром 13 декабря внеочередных заседаний Совета безопасности и Национального собрания.Согласно сообщению Национального собрания Арцаха, Парламент на внеочередном заседании примет заявление.