Брюссель не будет продлевать мандат миссии наблюдателей ЕС в Армении. Такое решение было принято в ходе встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель на состоявшейся по итогам встречи пресс-конференции.

По оценке Борреля, деятельность миссии, направленной в Армению в октябре, была эффективной.

«Согласно договоренностям как с Арменией, так и с Азербайджаном, миссия завершит свою работу 19 декабря», — заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС также сообщил, что в Армению может быть направлена группа для планирования деятельности возможной будущей гражданской миссии.

«Тем не менее, для сохранения нашего авторитета посредника в диалоге между Арменией и Азербайджаном в Армению будет направлена группа для планирования программы возможной гражданской миссии, если в следующем году будет достигнуто такое соглашение, однако срок действия этой миссии, отправленной в Армению, заканчивается 19-го числа этого месяца», — заключил Жозеп Боррель.

Решение об отправке мониторинговой миссии ЕС в Армению было ответом на достигнутую в ходе четырехсторонней встречи договоренности между президентом СЕ Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 17 октября Совет по иностранным делам по предложению Жозепа Борреля принял решение о создании наблюдательной миссии. Миссия имеет мандат на мониторинг ситуации в приграничных районах Армении и Азербайджана для укрепления доверия между сторонами. Это также позволило бы ЕС лучше содействовать работе пограничных комиссий.

Миссия ЕС в Армении имеет две основные задачи:Содействовать укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном, соблюдая режим прекращения огня с обеих сторон. 2. Посредством периодических и специальных отчетов о военной ситуации, связанной с прекращением огня на местах, миссия ЕС будет следить за ситуацией в приграничных районах Армении и Азербайджан. Это позволит ЕС лучше содействовать работе пограничных комиссий обеих стран.