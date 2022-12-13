Советник государственного министра Республики Арцах Артак Бегларян опубликовал фотографию, демонстрирующую истинную мотивацию азербайджанцев, перекрывших Лачинский коридор.

Как передает «Арменпресс», на опубликованной Бегларяном фотографии видно, как один из азербайджанцев, перекрывших единственную автомагистраль, связывающую Арцах с Арменией, в одной руке держит плакат, касающийся экологии, а другой показывает жест «серых волков».

«Эта фотография точно отражает истинные мотивы «экологов», служащих режиму Алиева, в блокировании 120 000 жителей Арцаха.

Этот азербайджанский спецагент, перекрывший единственную дорогу в Арцах, в одной руке держит плакат, касающийся экологии, а другой показывает жест «серых волков»Азербайджан хочет подвергнуть народ Арцаха геноциду в стиле «серых волков» и младотурок», — написал Артак Бегларян.