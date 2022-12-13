Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян, находящийся с рабочим визитом в Великобритании, 12 декабря встретился с государственным министром по европейским делам Министерства иностранных дел, сотрудничества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Доэрти и с главой Секретной разведывательной службы Ричардом Муром.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате секретаря Совета безопасности Армении.

Собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.