13 декабря под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна состоялось расширенное заседание Совета безопасности Республики Арцах, на котором обсуждалась военно-политическая ситуация, созданная блокированием Азербайджаном коридора, связывающего Арцах с внешним миром.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, было подчеркнуто, что бесперебойная работа Лачинского коридора гарантирована трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, положения которого в очередной раз нарушаются азербайджанской стороной.

Совет безопасности, считая недопустимым закрытие Лачинского коридора, что приведет к гуманитарной катастрофе в Арцахе, принял решение, направить командованию российских миротворческих сил, дислоцированных в Республике Арцах, соответствующее письмо.

Президент подчеркнул, что власти Республики Арцах принимают все возможные меры для решения проблем безопасности и жизнедеятельности населения.