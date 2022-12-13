Вашингтон всегда акцентировал внимание на необходимости разрядить напряженность между Арменией и Азербайджаном и вывести обе страны на путь стабильного урегулирования.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс на брифинге с журналистами.

Прайс ответил на вопрос журналиста, следит ли Вашингтон за ситуацией вокруг Лачинского коридора, за недавними переговорами президента России Владимира Путина с армянской и азербайджанской сторонами, а также за опасениями Западной Европы по этому поводу.

«Мы последовательным образом сосредоточены на этом вызове, на необходимости разрядки напряженности, чтобы вывести эти две страны на путь устойчивого, всеобъемлющего урегулирования. Мы здесь, в Вашингтоне, организовали встречу этих двух стран на уровне министров иностранных дел. Мы сделали то же самое в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, наш старший советник Филипп Рикер ведет активный диалог с официальными лицами обеих стран, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное, и самое главное, что эти две страны делают все возможное для снятия этой напряженности», — заявил Нед Прайс.