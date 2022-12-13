Национальное собрание Республики Арцах выступило с заявлением о предотвращении гуманитарной катастрофы, угрожающей народу Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:

«Нарушив все нормы международного права, а также положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении всех военных действий в Нагорном Карабахе, вчера, 12 декабря, группа так называемых экологов и журналистов вновь перекрыла трассу Степанакерт-Горис, что продолжается до сих пор.

После 9 ноября 2020 года Азербайджан, игнорируя подписанное им же трехстороннее заявление, незаконно оккупировал многие территории Республики Арцах, периодически обстреливал армянские населенные пункты, убивал и терроризировал мирное население, всячески нарушая его нормальную жизнедеятельность.

Требования и действия экологов лишены аргументированных обоснований, поскольку Республика Арцах за последние 30 лет не зафиксировала никакой экологической угрозы в отношении соседних азербайджанских территорий и проживающего там населения, что говорит о Республике Арцах как об ответственном и уважающем нормы международного права субъекте.

Национальное собрание Республики Арцах констатирует, что такой стиль действий военно-политических властей Азербайджана является грубейшим нарушением достигнутых договоренностей, международных обязательств, принципов и норм международного права, что грозит Арцаху гуманитарным кризисом, доведением нашего народа до грани геноцида.

Власти Республики Армения обязаны предпринять предметные и действенные шаги с целью восстановления бесперебойной сухопутной связи между Республикой Арцах и Республикой Армения и защиты прав граждан Республики Арцах.

Ожидаем от Российской Федерации как стороны трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и гаранта мира и стабильности в регионе, принятия незамедлительных мер для обуздания максималистских устремлений Азербайджана, ставящих под сомнение право армян Арцаха на существование и жизнь на своей родной земле, а также авторитет российской миротворческой миссии.

Призываем международные структуры и страны-члены ООН осудить геноцидальную политику Азербайджана, а с целью предотвращения созвать заседание Совета Безопасности ООН для применения практических шагов.

Обращаемся к нашим соотечественникам в Армении и в Диаспоре использовать все возможности, чтобы на различных площадках заявлять о гуманитарной катастрофе, созданной Азербайджаном в Арцахе, встать на защиту прав армян Арцаха и быть готовыми к осуществлению необходимых действий в этом направлении.

Дорогие соотечественники!

Наша борьба продолжается, воля жить на родной земле непоколебима».

С 10:30 утра 12 декабря группа азербайджанцев, якобы по экологическим причинам, перекрыла участок Шуши-Карин Так на автомагистрали Степанакерт-Горис. Сотни граждан, в том числе несовершеннолетние дети, не могут возвратиться в свои дома, некоторые из них на время остались в Сюникской области. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом.