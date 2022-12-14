На днях секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, отвечая на вопрос одной из депутатов парламента, заявил, что есть лишь один пункт, в котором имеется согласованность между Арменией и Азербайджаном

«Речь идет об установлении дипломатических отношений в рамках Венской конвенции. По всем остальным пунктам нет четкого согласия», — сказал Григорян, подчеркнув, что Азербайджан после переговоров часто выступает с заявлениями, ничего общего не имеющими с действительностью.

Что касается Венской конвенции об установлении дипломатических отношений (принята в 1961 году) — это международный договор , определяющий рамки дипломатических отношений между независимыми странами. Он определяет привилегии дипломатической миссии , которые позволяют дипломатам выполнять свои функции, не опасаясь принуждения или преследования со стороны принимающей страны. Это составляет правовую основу дипломатического иммунитета . Его статьи считаются краеугольным камнем современных международных отношений. По состоянию на октябрь 2018 г. ее ратифицировали 192 государства.

Документ очень хороший, прямо пахнет европейской цивилизацией, но кто может гарантировать безопасность наших дипломатов на территории Азербайджана, когда в сердце Европы азербайджанский офицер зверски убил армянского офицера Гургена Маргаряна. Притом, что оба оказались в Будапеште в рамках курсов НАТО. Но это к слову…

Напомним, что 10 марта Азербайджан представил Армении следующие принципы для нормализации отношений: взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортных коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Одним словом не предложения об установлении мира, а сплошные ультиматумы.

В тот же день Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ для организации переговоров с целью заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта.

А спустя месяц Армения представила свои принципы урегулирования отношений между нашей страной и Азербайджаном.

Документ состоит из шести пунктов. Первым пунктом армянская сторона фиксирует, что отвечает на письмо азербайджанской стороны от 21 февраля, которое было передано армянской стороне 11 марта.

Вторым пунктом отмечается, что Республика Армения никогда не имела и не имеет территориальных претензий к Азербайджану.

В третьем пункте отмечается: для армянской стороны являются принципиальными вопросы обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха, соблюдения их прав и свобод, а также определения окончательного статуса Нагорного Карабаха.

В пункте четвертом армянская сторона считает важными обязательства, закрепленные в заявлениях премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года, а именно: возвращение военнопленных, разблокирование дорог, который затягивает Азербайджан.

В пункте пять указано, что армянская сторона готова начать переговоры по мирному договору об установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе международных фундаментальных документов.

Пунктом шесть армянская сторона информировала, что для соответствующих переговоров Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

Фактически, Армения дополнила предложения Азербайджана, ибо они не содержали в себе все вопросы повестки мира. Армения своими предложениями дополнила эту повестку и была готова приступить к мирным переговорам на этой основе.

Однако дальнейшее развитие событий доказывает, что Азербайджан как был, так и остается возбудителем напряженности в регионе вопреки призывам мировых акторов к тому, что для развития Южного Кавказа нужен мир.

Обратим внимание на тот факт, что за 8 месяцев после представления Азербайджаном и Арменией принципов урегулирования конфликта Азербайджан согласен лишь с одним пунктом – установление дипломатических отношений, да и это, как говорится, на воде вилами написано на фоне ярой арменофобии азербайджанской администрации.

Между тем, ни Вашингтон, ни Москва не считают Нагорно-Карабахский конфликт разрешенным (об этом были заявления авторитетных лиц), хотя тезис этот частенько озвучивает Алиев. А после принятия французскими законодателями известного документа об осуждении преступлений Азербайджана в отношении армянского населения Алиев явно пришел в замешательство: все чаще звучат призывы применить санкции против Азербайджана.

Посмотрим, каким будет отчет наблюдательской миссии стран Евросоюза на армяно-азербайджанской границе и что запоет после этого Алиев.

Кстати, уже известно, что Брюссель не будет продлевать мандат миссии – он завершится 19 декабря, о чем уже заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель.

Напомним, что миссия ЕС в Армении преследует две основные задачи: содействовать укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном, соблюдая режим прекращения огня с обеих сторон. Посредством периодических и специальных отчетов о военной ситуации, связанной с прекращением огня на местах, миссия ЕС будет следить за ситуацией в приграничных районах Армении и Азербайджана.