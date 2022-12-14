Советник государственного министра Республики Арцах Артак Бегларян объявил о бессрочной сидячей забастовке и начале движения в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом Бегларян написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что на данном этапе сидячая забастовка будет перед офисом ООН в Ереване.

«Мы начинаем бессрочную сидячую забастовку в Ереване, на данном этапе перед офисом ООН, со следующими требованиями:Органы ООН должны осудить геноцидальные действия Азербайджана и блокирование народа Арцаха; Совет Безопасности ООН должен решить вопрос обеспечения безопасности народа Арцаха путем предоставления четких международных гарантий; По меньшей мере пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Россия, Франция, Великобритания и Китай) и Евросоюз должны осудить действия Азербайджана и принять практические меры, чтобы обуздать Азербайджан; Я призываю общественность Армении: Выйти из ступора равнодушия и беспомощности, и каждому по мере своих возможностей и своим способом внести вклад в святое дело защиты Арцаха и обеспечения армянского будущего; Различными публичными акциями оказывать давление на посольства пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, требуя четких действий, как по отдельности, так и в формате ООН; Говорить и писать о важности и нынешних потребностях Арцаха во всех возможных местах — и на армянском, и на иностранных языках; Все кто могут присоединиться к сидячей забастовке или к другим акциям протеста, должны присоединиться, потому что наши соотечественники Арцаха сейчас переживают намного большие лишения; Я призываю наших соотечественников в диаспоре: Организовывать акции общественного неповиновения в своих странах, требуя от своих правительств практических шагов по защите Арцаха и обузданию Азербайджана; Начать информационные кампании, направленные на представление нужд армянства Арцаха и азербайджанских преступлений зарубежной общественности и СМИ.

Арцах — незыблемая ценность всего армянства, и это — борьба всего армянства», — написал Артак Бегларян.Он в 15:00 пригласил на пресс-конференцию перед офисом ООН в Ереване, заявив, что остальное представит на пресс-конференции.