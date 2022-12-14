Несмотря на все сложности нынешнего года, Евразийский банк развития (ЕАБР) сумел обеспечить довольно успешные показатели своей деятельности в 2022 году. На итоговой пресс-конференции в Казахстане, в городе Алматы председатель правления банка ЕАБР Николай Подгузов как раз и начал с того, что текущий год был крайне турбулентным, особенно в первые месяцы.

Ведь все те геополитические события, которые происходят до сих пор, накладывают серьезный отпечаток, в том числе, и на деятельность финансовых рынков, инвестиции и др. Однако даже в этих непростых условиях банк сумел не только сохранить, но и нарастить свои инвестиции, создав хороший финансовый задел на будущий год.

На самом деле, за сухим экономическим термином «инвестиции» кроются довольно значимые проекты развития, которые способны оказать существенное влияние на уровень жизни более 193 млн граждан, проживающих в странах-акционерах ЕАБР. Это — Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия. Так вот, если говорить цифрами, то инвестиции в проекты на территории стран-участниц банка по итогам 2022 года составят порядка 2,5 млрд долларов.

«Этопочти в два раза превышает те показатели в размере 1,3 млрд долларов, которые мы запланировали на этот год. Причем, с неплохой для ЕАБР рентабельностью капитала в 1,7% и с достаточно заметной чистой прибылью», — отметил руководитель банка, пояснив, что по итогам 2022 года ЕАБР ожидает чистую прибыль в размере около 30 млн долларов.

Последний показатель также превышает изначальные ожидания, поскольку в утвержденной стратегии ЕАБР чистая прибыль по итогам нынешнего года была запланирована на уровне в 21,6 млн долларов. Достигнутые показатели, по сути, характеризуют довольно высокую эффективность деятельности Евразийского банка развития.

Учитывая то, что в отличие от комбанков, нацеленных на получение солидной прибыли, ЕАБР выступает в качестве института развития, главной задачей которого является содействие старту и реализации масштабных и довольно сложных проектов с мультипликативным эффектом.

«Так что, год был действительно интересным и насыщенным. Но самое главное, что мы сумели реализовать более 30 новых проектов на территории стран-акционеров нашего банка. В результате, наш общий инвестиционный портфель вырос и достиг порядка 5,2 млрд долларов», — рассказал Н.Подгузов.

Открыли двустороннюю дверь

У нас в стране ЕАБР профинансировал в 2022 году инвестиционные проекты на сумму порядка 100 млн долларов. Один из них, к примеру, стоимостью в 31 млн долларов, охватывает сферу сельского хозяйства и производства продуктов питания и реализуется группой компаний «Еремян Проджектс» в ключевой для нашей страны отрасли — животноводстве.

При этом в рамках кредитного договора с ЕАБР львиная доля этих средств — 25 млн долларов, — будет направлена на развитие полного цикла производства. Включая замену низкодоходных животных племенным крупнорогатым скотом, расширение сельхоз площадей для производства кормовых культур и модернизацию активов для увеличения объемов производства мясной и молочной продукции.

Оценивая экономические эффекты от реализации этого проекта, председатель правления ЕАБР указал на то, что он направлен на развитие стратегической отрасли АПК Республики Армении.

И заодно несет значимые экономические и социальные эффекты, такие, как развитие сельских территорий, на которых проживает 36% населения Армении, создание 300 новых рабочих мест, увеличение объема ВВП и обеспечение населения востребованными продуктами питания.

Второе соглашение предусматривает предоставление со стороны ЕАБР 30 млн долларов группе компаний «Ташир» на внедрение в Армении международных стандартов управления и автоматизированных систем учета.

И, наконец, третий инвестиционный проект стартовал с группой компаний «Нью Энерджи», с которой ЕАБР летом этого года подписал соглашение, предусматривающее кредитование на сумму до 37 млн долларов для финансирования строительства в Гегаркуникской и Арагацотнской областях 11 солнечных электростанций общей мощностью до 65 МВт.

Как отметил в то время Н.Подгузов, в Армении очень много проектов, «которые могли бы быть полезны для граждан страны и, более того, могли бы быть масштабированы на пространстве ЕАЭС».

И если проект значимый и интересный, то ему быть. Тем более, что в планах ЕАБР дальнейшее наращивание инвестиционного портфеля в Армении. По словам заместителя председателя правления ЕАБР Дениса Ильина, банк планирует инвестировать в Армению около 100 млн долларов в год.

При том, что в рамках страновой стратегии на 2022-2026 годы ЕАБР ранее предусматривал для Армении совокупный объем инвестиций в размере около180 млн долларов.

«Фактически, за первый год реализации стратегии мы выполнили работу примерно на 100 млн долларов. То есть объем в 180 млн долларов, который закладывался на пять лет, будет превышен уже в следующем году.

Для масштабов республики и нашей деятельности в Армении это очень существенные показатели. Но главное было показать и правительству Армении, и рынку, и клиентам нашу готовность вкладывать деньги в проекты, которые важны для страны», — изложил подходы банка Д.Ильин, указав на то, что в настоящее время в банк из Армении идет большой поток запросов — как от правительства республики, так и от частного сектора.

«100 млн долларов для Армении, думаю, нормальная цифра, которую мы можем инвестировать в страну ежегодно достаточно спокойно. Проекты есть, они очень интересные. Мне кажется, что мы открыли некую двустороннюю дверь: клиенты к нам приходят, и мы готовы рассматривать бизнес в этом регионе», — добавил зампред правления ЕАБР.

В рамках утвержденной стратегии

В целом же следующий год ЕАБР намерен начать такими же уверенными темпами, учитывая то, что сейчас на рассмотрении банка находятся инвестиционные проекты на сумму в 4,3 млрд долларов.

«Мы рассчитываем на то, что все те показатели, которые заложены в стратегии банка, мы, безусловно, выполним», — пообещал глава правления ЕАБР.

К слову, в 2023 году объем инвестиций банка запланирован на уровне в 1,7 млрд долларов, а чистая прибыль — в размере 36 млн долларов. Как и прежде, банк намерен усилить свою уникальную интеграционную роль на пространстве стран, выступающих его акционерами, что, кстати, указано в новой пятилетней стратегии ЕАБР, вступившей в силу в 2022 году.

Так вот, в планах — оказание поддержки в реализации трех ключевых интеграционных мегапроектов, в рамках которых будут структурированы и запущены проекты в области транспортной инфраструктуры и логистики, продовольственной безопасности, водного хозяйства и энергетики.

«В нашей стратегии было заложено несколько ключевых направлений, которые мы хотим развивать при реализации своей деятельности. Эти направления были сформированы в трех ключевых мегапроектах: Евразийский транспортный коридор, Евразийская товаропроводящая сеть, Водно-энергетический комплекс Центральной Азии.

Мы планируем инвестировать в такого рода проекты как минимум сотни миллионов долларов, выступая драйвером в организации этих проектов и привлечении инвестиций в них. По сути, все уже реализованные проекты так или иначе укладываются в эти три направления», — объяснил Н.Подгузов.

Что касается конкретно страновой стратегии для Армении, то здесь определены пять ключевых задач и ряд приоритетов работы до 2026 года.

Прежде всего, ЕАБР оказывает содействие устойчивому инфраструктурному развитию и задачей банка является поддержка проектов строительства и модернизации базовой инфраструктуры, которая обеспечивает энергетическую, транспортную безопасность страны и устойчивое развитие экономики.

Речь идет, в том числе, о развитии и модернизации энергетической инфраструктуры с учетом диверсификации источников выработки электроэнергии и реализации ВИЭ-проектов.

Во-вторых, банк нацелен на содействие диверсификации промышленности и экспорта Армении. К секторам экономики, обладающим экспортным потенциалом, относятся горнодобывающая промышленность и АПК. Наряду с этим, ЕАБР делает акцент на обеспечении продовольственной безопасности, являющейся необходимым условием для устойчивого экономического развития Армении в стратегическом периоде до 2026 года.

Основной задачей банка по этому направлению является содействие снижению зависимости от импорта ключевых агропромышленных товаров, развитие товаропроводящей сети, обеспечивающей поставки продовольствия.

1 4 - + 1. 2. 3. 4.

В-четвертых, перед банком стоит задача развития доступности финансовых услуг в Армении, для решения которой он продолжает работу с комбанками по поддержке целевых программ кредитования. И, наконец, используя компетенции своего Фонда цифровых инициатив, ЕАБР оказывает содействие цифровой трансформации экономики и сектора госуправления нашей страны.