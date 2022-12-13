Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя генерального исполнительного директора французской компании “Амунди Групп” Бернара де Вита и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность участия в процессе управления пенсионными фондами в Армении “Амунди Групп” в лице компании “Amundi-ACBA Asset Management”. Премьер-министр коснулся процесса пенсионной реформы и отметил, что текущая динамика экономического роста Армении позволяет повысить эффективность реформы за счет реализации новых инвестиционных программ.

Бернар де Вит поблагодарил премьер-министра Армении за высокую оценку, эффективное взаимодействие и отметил, что “Амунди Групп” заинтересована в реализации выгодных для общества, государства и пенсионной системы проектов.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией экономической, социальной и финансовой составляющих пенсионной реформы. Премьер-министру была представлена информация о деятельности, доходности и текущих результатах пенсионных фондов под управлением компании “Amundi-ACBA Asset Management”. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития финансового рынка, повышения уровня финансовой грамотности, обеспечения социального благополучия и реализации совместных проектов по ряду других направлений.

Никол Пашинян подчеркнул важность активной коммуникации с общественностью, что будет способствовать постоянному повышению информированности общественности и подотчетности, а также эффективной реализации пенсионной реформы.