Чемпионат Армении по дзюдо не выявил новых имен, а самому титулованному нашему дзюдоисту последних лет — чемпиону Европы 2018 года, участнику последней Олимпиады Фердинанду Карапетяну придется побороться за свое место в сборной. Таковы итоги завершившегося в Ереване национального первенства.

По сообщению Федерации дзюдо Армении, в республиканском чемпионате приняли участие 91 дзюдоист из Еревана, Ширакской, Лорийской, Котайкской, Сюникской областей и Арцаха. Победителями стали Гаспар Айрапетян (60 кг), Месроп Никоян (66 кг), Арсен Аветисян (73 кг), Борис Шатверян (81 кг), Гор Карапетян (90 кг), Арман Аванесян (свыше 90 кг), Ирена Петросян (48кг), Ани Мартиросян (52 кг) иТамара Григорян (свыше 52 кг).

Главный тренер сборной Армении Оганес Давтян признался в беседе с нашим корреспондентом, что по итогам чемпионата костяк сборной составят молодые, в большинстве необстрелянные ребята. «Чемпионат не выявил новых перспективных дзюдоистов. Сборная будет укомплектована преимущественно молодыми спортсменами. Наиболее подготовленные из них в следующем сезоне будут привлечены к участию в олимпийских рейтинговых турнирах, а остальные получат возможность проявить себя в соревнованиях более низкого уровня, чтобы они смогли закрепиться в старшей возрастной категории. Мы сделаем все для достижения своей основной цели — завоевания олимпийской путевки».

Наш собеседник сообщил также, что в сборную будут привлечены большинство чемпионов страны за исключением представителей тяжелых весовых категорий, которые пока не готовы к выходу на международную арену. Кстати, на чемпионат заявился, однако из-за простуды на татами так и не вышел лидер сборной Фердинанд Карапетян. По словам тренера, в этой ситуации Карапетян должен подтвердить свои притязания на место в сборной, поскольку в спину лидеру дышат амбициозные молодые спортсмены, претендующие на удачное выступление на международной арене.

«Мы, конечно, предоставим Карапетяну еще один шанс. Если он сумеет набрать необходимую форму и проявить себя, то мы обсудим возможность его дальнейших выступлений за сборную. Все зависит только от него самого», — заявил главный тренер.

Сейчас сборные Армении всех возрастных категорий проводят последний в году учебно-тренировочный сбор. «Непосредственную подготовку к новому сезону начнем с января. Уже с 9 января шестеро наших дзюдоистов примут участие в международном 10-дневном сборе в Австрии. Мы также запланировали участие в международных турнирах, о которых сообщим позже», — подчеркнул Оганес Давтян.