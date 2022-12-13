Согласно международным правам человека, условия, необходимые для жизнеобеспечения, не должны нарушаться ни на секунду, но мы видим, что самое основное право человека, проживающего в Арцахе, нарушено уже более 24 часов. Об этом заявил Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян, который несколько дней назад прибыл в Ереван для участия в IV Глобальном форуме «Против преступления геноцида» и не может вернуться в Арцах вследствие закрытой дороги.

«Нам необходимо задуматься о том, какие гуманитарные последствия может иметь это азербайджанское преступное деяние и какие последствия оно уже имеет. Прежде всего, на всей территории Арцаха более суток прекращена поставка продуктов питания, энергоносителей (бензин и дизельное топливо), медикаментов и других необходимых предметов. Все это осуществляется под руководством азербайджанских властей и самого президента Азербайджана, по его указаниям, потому что тезисы, которые муссируются как вопросы экологии и так далее, совершенно лживы. Есть информация, что эту дорогу блокируют в основном те, кто направлен властями Азербайджана и спецслужбами», — отметил ЗПЧ.

Гегам Степанян еще раз обратил внимание международных акторов, правозащитных и межправительственных организаций на очень важное обстоятельство: фактически на данный момент в Арцахе в блокаде находятся 120 000 человек.

«Следует особо отметить и тот факт, что Арцах не имеет воздушного сообщения ни с одной частью мира», — подчеркнул ЗПЧ.

Согласно Омбудсмену Арцаха, в Офис Защитника прав человека поступают сообщения, что медикаментов в медицинских учреждениях осталось всего на несколько дней, и если так будет продолжаться, то возникнут очень серьезные проблеме. То же самое и с поставками продовольствия и энергии.