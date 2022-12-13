Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подчеркнул, что закрытие группой азербайджанцев единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, является организованным мероприятием.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян заявил 13 декабря на внеочередном заседании Национального собрания Арцаха. «Это, как пытаются представить, не стихийное мероприятие, организованное неправительственными организациями, а спланированное государством мероприятие, которое они организовали для изгнания армян из Арцаха.

Я хочу отметить, что это не сработает. И сегодня я хочу повторить то, что говорил во время всех встреч во Франции: Арцах находится на грани геноцида. Поскольку невозможно, чтобы Азербайджан осуществил ту программу, повестку, которая есть сегодня, чтобы арцахцы отказались от международного права на самоопределение, а также невозможно вследствие давления изгнать армян из Арцаха, то остается третий вариант — геноцид.

Мы должны говорить об этом, используя не только потенциал армян и возможности наших друзей, весь цивилизованный мир должен все это осознать», — подчеркнул президент Арутюнян. Он добавил, что после сегодняшнего заявления Национального собрания Арцаха нужно ожидать, что и коллеги из Армении станут активнее, используя все возможности, чтобы говорить на международных площадках об основных гуманитарных правах арцахских армян, о праве жить в Арцахе и общаться с международным сообществом.

«Я хочу обратиться ко всем армянам. Учитывая создавшуюся ситуацию, блокаду, которая приведет к гуманитарной катастрофе, используйте все возможности в диаспоре, в РА, и постарайтесь мирными действиями поставить на ноги международное сообщество и международные структуры.

Это мой призыв и просьба, потому что сегодня мы нуждаемся в этом больше, чем когда-либо. Рассчитываю, что наши соотечественники в Армении сегодня, завтра или через несколько минут воспользуются всеми возможностями в различных посольствах, представительствах ООН и других организаций, чтобы озвучить справедливое требование арцахских армян», — сказал глава страны.

По его словам, в Арцахе прекрасно понимают, что Азербайджан пытается поставить под сомнение и дискредитировать российскую миротворческую миссию. «Мы это прекрасно понимаем, но, несмотря ни на что, рассчитываем, что сторона, осуществляющая миротворческую миссию, то есть Российская Федерация, предпримет более активную поддержку и активные шаги.

Конечно, мы рассчитываем, что Франция как член Совета Безопасности ООН, страна, играющая серьезную роль в Европе и вообще в геополитическом плане, также использует свои каналы», — подчеркнул Араик Арутюнян, призвав народ Арцаха набраться терпения, сплотиться, не поддаваться панике, провокациям и вместе преодолеть этот сложный этап организованной и сплоченной борьбы.

Ван Новиков