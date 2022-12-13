На данный момент, в этот холод на дороге остались 1100 человек, в том числе 270 детей, которым было отказано в праве на воссоединение со своими семьями. Об этом сообщил Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян, который несколько дней назад прибыл в Ереван для участия IV Глобальном форуме «Против преступления геноцида» и не может вернуться в Арцах, вследствие перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора.

«Это еще одна составляющая проводимой Азербайджаном политики этнических чисток, геноцида. Он осуществляется последовательно и систематически. Это не исключительные случаи, а преднамеренные нарушения режима прекращения огня, установленного после 9 ноября 2020 года, и преднамеренные срывы достигнутых договоренностей», — подчеркнул ЗПЧ Арцаха.

С 10:30 утра 12 декабря группа азербайджанцев, якобы по экологическим причинам, перекрыла участок Шуши-Карин Так на автомагистрали Степанакерт-Горис. Сотни граждан, в том числе несовершеннолетние дети, не могут возвратиться в свои дома, некоторые из них на время остались в Сюникской области. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом.