Спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян в своем микроблоге в Twitter коснулся блокировки азербайджанцами автомагистрали Степанакерт-Горис.

Как сообщает Арменпресс, спикер НС подчеркнул, что азербайджанские “экологи” взяли в заложники 120-тысячное армянское население Арцаха.

«“Экологи” в штатском и с офицерскими званиями, перекрывая единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, фактически взяли в заложники 120 тысяч армян. За этим последовало отключение подачи газа в Арцах. Это не что иное, как очередная попытка уничтожения арцахских армян. Будет ли мир снова молчать…?» — написал он.