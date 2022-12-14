Члены сборной Армении по тяжелой атлетике завоевали первую медаль на чемпионате мира.

Как сообщает «Арменпресс», Самвел Гаспарян в весовой категории 102 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Колумбии Боготе в одном из трех подходов поднял 175 кг (малое золото), в толчке также в одном подходе удержал 214 кг. Гаспарян стал бронзовым призером чемпионата мира с результатом 389 кг.

15 декабря на помост выйдут Лиана Гюрджян — в 23:00 (81 кг) и Рипсиме Хуршудян (87 кг) в 04:00.

В последний день соревнований помост будет предоставлен супертяжеловесам. В составе сборной Армении за медали будут бороться Вараздат Лалаян и Симон Мартиросян (+109 кг) (время выступления: 01:30). В весовой категории +109 кг в составе сборной Бахрейна примет участие вице-чемпион Олимпийских игр, вице-чемпион мира и Европы, бывший член сборной Армении Гор Минасян.

Чемпионат мира является рейтинговым для Олимпийских игр 2024 года в Париже. Каждая страна имеет право заявить только двух участников в каждой весовой категории.Из представительниц Армении в женской борьбе чемпионата мира Изабелла Яилян (59 кг) в подгруппе B заняла 18-е место с результатом 205 кг. В весовой категории 89 кг представитель Армении Андраник Карапетян занял 12-е место в общем зачете с результатом 352 кг. В этой же весовой категории второй участник из Армении Вардан Манукян занял 16-е место с результатом 345 кг. Среди тяжелоатлетов весом 96 кг представитель Армении Акоп Мкртчян — шестой с результатом 368 кг.