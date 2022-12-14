Закрытие азербайджанцами Лачинского коридора носит систематический характер. Это делается с намерением, закрыть единственный путь снабжения Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявили сопредседатели комиссии по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Джеки Спир, Дэвид Валадао и Адам Шифф.

«Мы осуждаем агрессивные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Особенно тревожит то, что азербайджанцам разрешается свободно протестовать только тогда, когда это угрожает жизни армян. Блокирование Лачинского коридора носит систематический характер. Это направлено на блокирование движения транспорта, единственного пути доставки в Арцах продовольствия, медикаментов и других жизненно важных товаров, а также на ограничение свободного передвижения жителей Арцаха», — говорится в заявлении конгрессменов США.

Конгрессмены коснулись и блокирования Азербайджаном поставок газа в Арцах.

«По дополнительной информации, Азербайджан перекрыл и один из основных источников снабжения природным газом жителей этого района, оставив десятки тысяч людей без отопления, как это произошло и в марте этого года. Закрытие Азербайджаном жизненно важных линий или угроза их закрытия еще раз превращают эти важные инфраструктуры в оружие в их руках, и создают гуманитарный кризис для армян, живущих в Нагорном Карабахе. Этому предшествовала и череда притеснений армянского народа, поощряемых громкой риторикой алиевского режима. Эти притеснения задокументированы», — отметили конгрессмены.Они призвали США и их европейских партнеров использовать все имеющиеся в их распоряжении дипломатические инструменты, чтобы остановить этот кризис, созданный Азербайджаном. Конгрессмены также призвали посадить Алиева за стол переговоров посредством Минской группы и других многосторонних мирных процессов и «обеспечить вовлеченность народа Арцаха в эти обсуждения».