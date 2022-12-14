Превращение гражданского населения Нагорного Карабаха в мишень — недопустимо. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, подразумевая блокирование Азербайджаном поставок газа в Арцах.

«Я хочу очень определенно заявить, что любое нарушение, а мы видели сообщения о нарушениях поставок в энергетической инфраструктуре, может привести к гуманитарному кризису, особенно в зимние месяцы. Если это делается преднамеренно, то превращение гражданского населения Нагорного Карабаха в мишень — недопустимо», — сказал Нед Прайс.Представитель Госдепартамента США также подчеркнул, что закрытие Лачинского коридора может иметь серьезные гуманитарные последствия. Он напомнил о своем заявлении, опубликованном в Twitter, в котором США призвали правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по Лачинскому коридору, подчеркнув, что путь вперед — это переговоры.