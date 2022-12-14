Армянский Патриархат Иерусалима намерен построить новую церковь на берегу реки Иордан, что позволит армянским паломникам, прибывающим в Святую Землю, участвовать в церемониях в этом святилище и совершать там обряды крещения.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил архимандрит Армянского Патриархата Иерусалима иерей Корьюн Багдасарян, добавив, что эта территория недавно была разминирована и всем христианским общинам были выделены участки для строительства там церквей. Сейчас ведется активная работа по поиску благотворителя для строительства храма на этой важной святыне. По словам архимандрита, строительство церкви активизирует духовную и культурную жизнь армянской общины Иерусалима.

Здесь недавно вновь был открыт музей «Элен и Эдуарт Мартикеан», который не действовал почти 10 лет. Официальное открытие музея состоялось 23 октября, для посетителей он открыт с 15 ноября. В музее представлен весь период присутствия армян на Святой Земле во времена различных владений: римского, византийского, арабского, крестоносцев, мамлюков, османского, британского, иорданского и израильского.

Он отметил, что в музее в основном представлены достижения Патриархата и армян при разных правительствах и богатое наследие, созданное на Святой Земле. В специальном разделе представлены указы и воззвания, изданные различными правителями армянским патриархам, в которых признавались права Армянской церкви на святыни и имущество на Святой Земле.

«Геноцид армян представлен в разделе, открытом в здании музея в 1922 году, где особое внимание уделяется истории приюта «Араратьян». Также представлена история первой типографии, открытой в Иерусалиме (1833 г.) Армянским Патриархатом. Здесь посетители смогут увидеть первый печатный станок Патриархата, первую напечатанную здесь книгу и виды шрифтов.

В богатой коллекции представлено искусство керамики армян на Святой Земле. Выставлены работы первых трех керамистов — Ншана Баляна, Мкртыча Гарагашяна, Давида Ованнесяна и их последователей. «Благодаря им искусство керамики стало в Иерусалиме своеобразной визитной карточкой армянского народа», — сказал преподобный Корьюн Багдасарян.

Он уверен, что всех посетивших музей больше всего впечатлит первый памятник, увековечивающий память Неизвестного солдата на Святой Земле — армянская мозаика размером 4,4 x 7,15 м, выполненная в шестом веке.

Преподобный отметил, что Армянский Патриарх Иерусалима в настоящее время достаточно активно работает над тем, чтобы здание училища, примыкающее к музею, сделать картинной галереей, где будут экспонироваться только работы армянских художников. Каждый турист, посещающий музей, сможет посетить галерею и ознакомиться с этими работами.

Говоря о проблемах, преподобный Корьюн Багдасарян подчеркнул, что основные проблемы армян, а также проживающих там представителей всех христианских общин связаны с безопасностью страны. Из-за арабо-израильского конфликта здесь часто происходят террористические акты, убийства и различные беспорядки, которые негативно сказываются на повседневной жизни, работе и деловой активности армянской общины.

«Проблемы безопасности негативно сказываются и на экономике государства, из-за чего многие наши соотечественники покинули Святую Землю и поселились на Родине или в различных населенных пунктах в диаспоре», — заключил архимандрит.

До арабо-израильской войны 1948 года на Святой Земле проживало 25 000 армян. В 1920-х годах на севере страны даже было основано армянское поселение под названием «Атлит». Численность армян значительно уменьшилась после войны 1948 года и последовавших за ней экономических кризисов.

В Армянском квартале Иерусалима проживает около 3000 армян. На Святой земле (включая и Палестину) проживает около 8-10 000 армян.

Через три столетия после своего поселения на Святой Земли, в 638 году, армяне основали Армянский Патриархат. Армянская община здесь считается религиозным меньшинством, возглавляемым Армянским патриархом Иерусалима.

Гаянэ Габоян